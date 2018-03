Bendsneyder begint Moto2 met twintigste plek

Bo Bendsneyder gaat in zijn eerste Grote Prijs in de Moto2 in Qatar als twintigste van start. De negentienjarige Rotterdammer zette op het Losail International Circuit bij Doha met zijn Tech3 een tijd van 2.01,562 neer en dat was 1,263 seconde langzamer dan de Spaanse coureur Álex Márquez.

Márquez bleef met 2.00,299 de Italiaan Lorenzo Baldassarri 0.308 seconde voor. De Italiaan Francesco Bagnaia was op ruim een halve seconde derde.

Bendsnyder is dit seizoen overgekomen van de Moto3, waar hij de afgelopen twee jaar voor Red Bull KTM uitkwam.