Erbanova wint eerste 500 meter in Minsk

Karolina Erbanova heeft de eerste 500 meter bij de wereldbekerfinale in Minsk gewonnen. De Tsjechische schaatsster, die voor het Nederlandse Team AfterPay uitkomt, zegevierde in een baanrecord van 38,28 seconden. De Oostenrijkse Vanessa Herzog eindigde in 38,29 als tweede, gevolgd door de Russin Angelina Golikova (38,40). Letitia de Jong reed als enige Nederlandse deelneemster met 38,76 de vijfde tijd.

Door het grote aantal afmeldingen deden er maar zeven schaatssters mee van het maximale aantal van twaalf rijdsters die op deze afstand bij de wereldbekerfinale worden toegelaten. Namens Nederland ontbrak onder anderen Jorien ter Mors, die twee weken geleden in China nog haar eerste wereldtitel veroverde op de sprintvierkamp.

Ook de Japanse Nao Kodaira, die eerder dit seizoen zeven wereldbekerraces op de 500 meter op haar naam schreef, liet het ‘toetje’ in Minsk schieten. De olympisch kampioene leidt nog wel in de wereldbekerstand van de 500 meter.

Op zondag rijden de vrouwen, evenals de mannen, in Minsk de laatste 500 meter van het wereldbekerseizoen.