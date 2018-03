Heiner grijpt naast goud op EK Finn

Zeiler Nicholas Heiner heeft zijn voorsprong in de medalrace bij het EK Finn in het Spaanse Cadiz niet kunnen vasthouden. De 28-jarige Heiner, overgekomen uit de Laserklasse, begon met vijf punten voorsprong maar kapseisde. Daardoor zag hij de Brit Edward Wright in het klassement passeren. De andere concurrenten stonden verder achterop zodat Heiner, achttien kilo zwaarder geworden voor zijn overstap naar de zwaardere Finnboot, nog wel het zilver mocht ophalen.

Heiner werd vier jaar geleden wereldkampioen in de Laserklasse, maar plaatste zich niet voor de Spelen van Rio 2016. Daarop stapte hij over naar de Finn-klasse. In Cadiz won hij twee van de acht races.