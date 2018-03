Knegt naar B-finale 1500 meter op WK

Sjinkie Knegt heeft bij de wereldkampioenschappen shorttrack in Montreal naast een finaleplaats op de 1500 meter gegrepen. De 28-jarige Fries eindigde in zijn halve finale als derde achter olympisch kampioen Hyo-jun Lim en de Canadees Samuel Girard en is veroordeeld tot het rijden van de B-finale.

Knegt moest vorige maand bij de Olympische Spelen in Pyeongchang genoegen nemen met zilver op de 1500 meter achter de Zuid-Koreaan Hyo-jun Lim. Het was zijn enige olympische medaille in Zuid-Korea.