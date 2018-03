Leenstra wint 1000 meter in Minsk

Marrit Leenstra heeft bij de wereldbekerfinale in Minsk de 1000 meter op haar naam geschreven. De Friese schaatsster zegevierde in een tijd van 1.15,82. Daarmee zette ze een royaal baanrecord neer. De Noorse Hege Bøkko eindigde als tweede met een tijd van 1.16,03. De Russin Jekaterina Sjichova pakte brons met 1.16,73.

Voor Leenstra was het haar tweede wereldbekerzege op de 1000 meter. In november 2014 was ze de beste op deze afstand in Obihiro in Japan.

Voor de eindzege in het wereldbekerklassement, goed voor ruim 12.000 euro, kwam Leenstra 24 punten tekort. Dankzij haar derde plaats stelde Sjichova de eerste plaats veilig. Achter Leenstra eindigde Bøkko als derde.

Letitia de Jong (achtste in 1.17,98) en Lotte van Beek (elfde 1.18,31) vervulden een bijrol. Van Beek kwam kort voor haar race, evenals Leenstra, nog uit op de ploegachtervolging. Daarin eindigde Nederland als tweede achter Japan.

Leenstra profiteerde in Minsk van de absentie van Jorien ter Mors, olympisch kampioene op de 1000 meter. Ook de Japanse Nao Kodaira, de nummer twee van de Winterspelen, sloeg de wereldbekerfinale over. Leenstra eindigde op de olympische kilometer als zesde. Ze behaalde olympisch brons op de 1500 meter, die door Ireen Wüst werd gewonnen. De 31-jarige Brabantse ontbreekt eveneens in Wit-Rusland.