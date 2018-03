Lotto Soudal vreest sleutelbeenbreuk Greipel

Wielerploeg Lotto Soudal vreest dat de Duitse sprinter André Greipel bij een val in Milaan-Sanremo een sleutelbeen heeft gebroken. De Duitser ging samen met ploeggenoot Jasper De Buyst onderuit in de afdaling van de Poggio in de finale van de klassieker, nadat hij na 130 kilometer ook al ten val was gekomen in de bevoorrading. De ploeg gaat uit van een sleutelbeenbreuk.

Naast Greipel kwamen ook Jasper de Buyst en Jens Keukeleire ten val. ,,Tot tien kilometer voor de meet maakten Jasper De Buyst, Jens Debusschere en André Greipel nog deel uit van de eerste groep”, keek een ontgoochelde teammanager Marc Sergeant terug. ,,Jasper en André kwamen ten val in de afdaling van de Poggio. Keukeleire vlak voor de Poggio. Iedereen was sterk, maar we hadden het geluk niet aan onze kant.”