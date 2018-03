Nederlands podium op 500 meter

De eerste 500 meter bij de wereldbekerfinale schaatsen in Minsk heeft een compleet Nederlands podium opgeleverd. Hein Otterspeer zegevierde met een baanrecord van 35,06 seconden. Jan Smeekens veroverde met 35,07 zilver. Ook Ronald Mulder belandde op het podium, eveneens op 0,01 seconde van zijn voorganger: 35,08.

Voor de 29-jarige Otterspeer, die zich niet voor de Winterspelen in Zuid-Korea wist te plaatsen, was het zijn eerste wereldbekerzege op de 500 meter. Zijn tweede en laatste overwinning op de 1000 meter boekte hij in het wereldbekercircuit ruim vijf jaar geleden in Calgary.

Otterspeer steeg met zijn primeur in Wit-Rusland in de wereldbekerstand van de zesde naar de derde plek. Ronald Mulder klom naar de tweede plaats. De Noor Havard Lorentzen, die zaterdag de vierde tijd reed (35,13), bleef leider in het klassement. Mulder heeft 106 punten minder dan de olympisch kampioen op deze afstand. De Zwollenaar heeft zondag bij de tweede 500 meter nog een kleine kans op de eindzege, goed voor een geldbedrag van ruim 12.000 euro.

Kai Verbij belandde zaterdag in Minsk op de vijfde plaats met een tijd van 35,15. Dai Dai Ntab reed de zesde tijd: 35,23.

Op het schaatsprogramma staan zaterdag in Wit-Rusland verder nog de ploegachtervolging (mannen en vrouwen), de 1000 meter (mannen en vrouwen), de 3000 meter voor vrouwen en de 5000 meter voor mannen. Ireen Wüst en Sven Kramer hebben hun seizoen na het WK allround vorig weekeinde in Amsterdam al beëindigd. Ook Koen Verweij ontbreekt in Minsk.