Nibali laat Italië juichen in Milaan-Sanremo

Vincenzo Nibali heeft de klassieker Milaan-Sanremo op zijn naam geschreven. De Italiaan van Bahrain Merida kwam na 294 kilometer op de Via Roma solo aan na een demarrage tijdens de beklimming van de Poggio. Nibali zorgt voor de eerste Italiaanse zege in ‘La Primavera’ sinds Filippo Pozzato in 2006.

Een kopgroep van negen renners met daarbij Dennis van Winden van Israel Cycling Academy bleef lang vooruit. De vluchters werden op ruim dertig kilometer voor de finish, voor de beklimming van de Cipressa, gegrepen. Vervolgens ging het in gesloten formatie naar de laatste hindernis, de Poggio. Daar reageerde Nibali op een aanval van Krists Neilands en ging er daarna alleen vandoor.

Vlak achter Nibali won de Australiër Caleb Ewan de sprint van het peloton voor de Fransman Arnaud Démare.

Nibali wist zijn voorsprong in de lastige afdaling van de Poggio te behouden. Op de Via Roma zag Nibali de sprinters hard terugkomen, maar vlak voor de finish wist hij dat ze te laat kwamen. ,,Ik voelde me goed in de finale en op de Poggio volgde ik de aanvaller. Toen de ploegleider op de radio zei dat ik twintig seconden had ben ik vol gas gegaan”, zei de dolgelukkige Italiaan. ,,Dit is een fantastische overwinning voor mij en het team.”

De 33-jarige Italiaan had alle andere grote wielerwedstrijden in Italië al op zijn palmares staan. In 2013 en 2016 won de Siciliaan de Ronde van Italië, in 2015 en vorig jaar de Ronde van Lombardije. Nibali was ook al twee keer de eindwinnaar van de Tirreno-Adriatico (2012, 2013), maar eindigde in de Italiaanse etappekoers afgelopen week slechts als elfde.