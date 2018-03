Pedersen wint, eindzege voor Bloemen

Ted-Jan Bloemen heeft bij de wereldbekerfinale in Minsk de eindzege in het gecombineerde klassement van de lange afstanden veiliggesteld. De 31-jarige schaatser, die sinds 2014 voor Canada uitkomt, had op de afsluitende 5000 meter voldoende aan de vijfde tijd (6.26,38). De Noor Sverre Lunde Pedersen zegevierde met een tijd van 6.22,15, met de Rus Aleksandr Roemjantsev op de tweede plaats (6.23,81).

Marcel Bosker reed de derde tijd (6.24,12). Het was voor de 21-jarige schaatser zijn tweede wereldbekermedaille in zijn nog prille loopbaan. In januari eindigde hij in Erfurt eveneens als derde op de 1500 meter.

Bosker pakte vorig weekeinde bij zijn debuut op het WK allround in Amsterdam verrassend de derde plek in het eindklassement. Bij dat toernooi was Pedersen de grote verliezer. In gewonnen positie ging hij op de 10.000 meter na ruim 6400 meter pardoes onderuit. Daardoor ging de wereldtitel alsnog naar Patrick Roest en moest de ontgoochelde Noor genoegen nemen met zilver.

Olympisch en wereldkampioen Sven Kramer, teleurstellend vierde bij het WK allround, had geen trek meer in de wereldbekerfinale in Minsk.