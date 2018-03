Nederlandse aflossingsploegen naar finale

De Nederlandse aflossingsploegen hebben bij de wereldkampioenschappen in Montreal de finale gehaald. De shorttrackers, titelverdediger op de aflossing, werden achter Canada tweede in de halve finale. De shorttracksters wonnen eerder hun halve finale.

Het viertal bij de mannen, Sjinkie Knegt, Itzhak de Laat, Daan Breeuwsma en Mark Prinsen, had op papier een zware halve finale met als tegenstanders Canada, China en olympisch kampioen Hongarije. De Hongaren kwamen al vroeg ten val en ook de Chinezen raakten na een val op achterstand. China kwam echter terug en viel pas definitief ver terug achter Nederland in de slotronde. In de finale treft Oranje naast Canada, Japan en Zuid-Korea

De aflossingsploeg met Yara van Kerkhof, Suzanne Schulting, Lara van Ruyven en Rianne de Vries, won eerder de halve finale voor Italië. Concurrent China was eerder in de race ten val gekomen. De shorttracksters rijden zondag de finale tegen Italië, Zuid-Korea en Canada.