Del Potro beëindigt recordreeks Federer

Tennisser Juan Martin del Potro heeft Roger Federer de eerste nederlaag van 2018 toegebracht. Het betekende voor de 29-jarige Argentijn eveneens zijn eerste toernooizege van Indian Wells. Hij versloeg de als eerste geplaatste Zwitser na ruim tweeënhalf uur met 6-4 6-7 (8) 7-6 (2).

Federer was bezig aan een recordreeks in 2018 met zeventien zeges op rij. Hij schreef dit jaar al de Australian Open en het ABN AMRO World Tennis Tournament op zijn naam en veroverde in Rotterdam de nummer één positie. In Californië was hij op weg om het toernooi voor de zesde keer te winnen, maar de derde toernooizege op rij zat er voor de Zwitser net niet in.