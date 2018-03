Herlings oppermachtig in eerste manche

Jeffrey Herlings heeft zijn fans in Valkenswaard meteen waar voor hun geld gegeven. De Brabantse motorcrosser won met overmacht de eerste manche in de koningsklasse MXGP bij de Grand Prix van Europa. Hij reed regerend wereldkampioen Antonio Cairoli op het Brabantse zandcircuit op grote achterstand.

De Italiaan arriveerde op 17 tellen van de Nederlandse winnaar als tweede. De Belg Jeremy van Horebeek werd derde. Glenn Coldenhoff, de tweede vaste Nederlandse crosser in de MXGP, reed naar de vijfde plaats. Later op zondag volgt de tweede manche.

Herlings won twee weken geleden in ArgentiniĆ« de eerste grand prix van dit seizoen. Hij heeft drie wereldtitels in de lichte klasse MX2 op zijn palmares, maar aast dit seizoen nadrukkelijk op zijn eerste titel in de MXGP. Cairoli is zijn teamgenoot uit het fabrieksteam van KTM, maar ook zijn grootste rivaal. ,,Ik moet geen blessures hebben. Een kleine blessure kan nog, maar als ik botten ga breken, wordt het heel erg moeilijk. Ik moet constant zijn, dat is heel belangrijk”, vertelde hij in aanloop naar de cross in Valkenswaard aan Omroep Babant.