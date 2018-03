Ontketende Westbrook stopt zegereeks Raptors

De Amerikaanse basketballer Russell Westbrook is momenteel niet te stuiten in de NBA. Voor de vijfde wedstrijd op rij noteerde de vedette van Oklahoma City Thunder een zogeheten triple-double, dit keer tegen Toronto Raptors. Westbrook maakte een einde aan een reeks van elf overwinningen van de Raptors (132-125). Het betekende voor de Canadese ploeg de achttiende nederlaag van het seizoen. Met 52 zeges staan de Raptors aan kop in het oosten.

De wedstrijd in het Air Canada Centre ging alle kanten op. Liefst 25 keer wisselde de ploeg die aan de leiding stond, twintig keer was de stand in evenwicht. Bij 125-125 sloeg Westbrook twee keer toe. Hij zorgde ervoor dat Oklahoma City Thunder met vier punten voor kwam, waarna Paul George drie vrije worpen benutte.

Westbrook eindigde op 37 punten, 14 assists en 13 rebounds. Het betekende zijn 102e triple-double, oftewel scores met dubbele cijfers voor punten, rebounds en assists. Afgelopen week had de 29-jarige Amerikaan zich bij Oscar Robertson, Magic Johnson en Jason Kidd gevoegd, drie andere basketballers die de grens van honderd triple-doubles overschreden.