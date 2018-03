Simon Schouten wint massastart in Minsk

Simon Schouten heeft het laatste onderdeel van het schaatsseizoen 2017-2018 gewonnen. De 27-jarige marathonschaatser schreef bij de wereldbekerfinale in Minsk de massastart op zijn naam. Hij reed halverwege de race over zestien ronden met de Japanner Shota Nakamura weg uit het groepje van acht deelnemers en was daarna in de eindsprint duidelijk de snelste. De Rus Danila Semerikov eindigde op ruim 6 seconden van de winnaar als derde.

Voor Schouten was het zijn eerste zege in het wereldbekercircuit. Hij won eerder dit seizoen de Nederlandse marathontitel op kunstijs en was ook de beste bij de marathons op natuurijs in Noordlaren en Haaksbergen. Zijn jongere zus Irene Schouten eindigde eerder op zondag als negende op de massastart in Minsk.

De Belg Bart Swings won in Wit-Rusland het wereldbekerklassement op de massastart.