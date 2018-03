Wereldtitels shorttrack voor Hamelin en Choi

Charles Hamelin is voor het eerst in zijn lange shorttrackloopbaan wereldkampioen geworden. De 33-jarige Canadees won bij de wereldkampioenschappen in het Canadese Montreal het klassement voor de Hongaar Shaolin Sandor Liu en de Zuid-Koreaan Hwang Dae-heon. Hamelin werd in het WK-klassement al drie keer tweede en drie keer derde.

Sjinkie Knegt speelde in het klassement geen rol van betekenis. Hij eindigde als zesde in de superfinale en als achtste in het klassement.

De wereldtitel bij de shorttracksters ging voor de derde keer naar Choi Min-jeong. De Zuid-Koreaanse greep de titel ook al in 2015 en 2016. Ze won de superfinale, nadat ze zaterdag ook al het goud had gepakt op de 1500 meter en de 500 meter. De Nederlandse shorttracksters haalden de superfinale niet.