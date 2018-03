Zilver Leenstra, brons Van Beek op 1500 m

De laatste 1500 meter van het schaatsseizoen bij de wereldbekerfinale in Minsk heeft voor de Nederlandse vrouwen twee medailles opgeleverd. Marrit Leenstra veroverde zilver met een tijd van 1.57,23. Lotte van Beek pakte brons met 1.57,98. De Japanse Miho Takagi was opnieuw de beste met een baanrecord van 1.56,36. Het was haar vijfde wereldbekerzege dit seizoen op deze afstand.

Takagi verzekerde zich in Minsk van de eindzege op de 1500 meter in het wereldbekerklassement en tevens van de eerste plaats in de algemene wereldbeker. De winst in de zogenoemde Grand World Cup, over alle individuele afstanden, is goed voor een premie van ruim 16.000 euro.

Leenstra belandde in de eindrangschikking van de 1500 meter op de tweede plek, waarmee ze een bedrag van dik 8000 euro verdiende. De Friese schaatsster won op zaterdag de 1000 meter. Daarmee stelde Leenstra in het eindklassement van de wereldbeker op deze afstand eveneens de tweede plaats veilig, achter de Russin Jekaterina Sjichova.

Takagi moest vorige maand bij de Winterspelen in Zuid-Korea de titel op de 1500 meter aan Ireen Wüst laten. De Brabantse schaatsster had geen trek meer in de wereldbekerfinale in Minsk. Leenstra eindigde bij Pyeongchang 2018 op de 1500 meter als derde, met Van Beek op 0,01 seconde van brons op de vierde plek.

Antoinette de Jong reed zondag op de 1500 meter de vijfde tijd (1.58,68). De Friezin won zaterdag de 3000 meter en pakte daardoor ook de eindzege in het wereldbekerklassement op de lange afstanden.