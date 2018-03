Zilver voor judoka Grol bij rentree

Henk Grol heeft bij zijn rentree op de judomat genoegen moeten nemen met zilver. De 32-jarige Nederlander verloor bij de grandslam in Jekaterinenburg in de finale van de klasse boven 100 kilogram van Hyoga Ota. De Japanner was op straffen te sterk.

Grol nam na de Olympische Spelen in Rio, die voor hem teleurstellend verliepen, een lange pauze waarin hij zich liet opereren aan een schouder. In november judode hij in het Marokkaanse Marrakech zijn eerste wedstrijd als zwaargewicht, maar hij lag er al snel uit en hield er knieklachten aan over. In Rusland deed hij voor het eerst weer mee.

Frank de Wit (onder 81 kilogram) en Michael Korrel (onder 100 kilogram) behaalden geen medaille. Beide judoka’s verloren de strijd om brons en eindigden als vijfde.