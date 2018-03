Del Potro naar zes, reuzensprong Osaka

Tennisser Juan Martin Del Potro heeft zich dankzij de winst van het masterstoernooi in Indian Wells op de zesde plek van de wereldranglijst genesteld. De 29-jarige Argentijn maakte in de finale een einde aan de ongeslagen status in 2018 van Roger Federer. De Zwitser, die vorig jaar zegevierde in de woestijn van Californië, blijft wel de mondiale nummer één. Federer heeft deze week opnieuw veel punten te verdedigen in Miami, waar hij afgelopen seizoen ook won.

,,Ik heb gedacht aan stoppen, omdat ik na drie operaties aan mijn pols daar nog steeds problemen mee had”, zei de emotionele Del Potro in Indian Wells. ,,Maar ik ben weer gezond en kan weer tennissen, wat ik het liefste doe. Ik kan niet geloven dat ik Roger heb verslagen en dit toernooi heb gewonnen.”

De winnares bij de vrouwen, Naomi Osaka uit Japan, schoot van plek 44 omhoog naar de 22e positie. Het twintigjarige talent veroverde in Indian Wells haar eerste WTA-titel. Kiki Bertens bleef de nummer 29, Robin Haase vond zijn naam maandag bij de mannen terug op de 44e plaats.