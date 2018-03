Hodeg wint sprint eerste rit in Catalonië

Wielrenner Alvaro Hodeg heeft de eerste etappe van de Ronde van Catalonië gewonnen. Het was het tweede succes binnen enkele dagen voor het Colombiaanse talent van Quick-Step, die vrijdag zijn eerste zege als prof boekte in de Handzame Classic.

In Catalonië won de 21-jarige renner de sprint na een rit over 152 kilometer van Calella naar Calella. ,,Dit is geweldig, deze zege zo kort na mijn eerste succes”, reageerde Hadeg. ,,Ik moet vooral mijn ploeggenoten bedanken dat ze mij in de gelegenheid hebben gesteld hier toe te slaan. Ik werd perfect gelanceerd en hoefde het slechts af te maken.”

Aan de finish liet de Colombiaan de Ier Sam Bennett en de Australiër Jay McCarthy achter zich. Hij deed dat ogenschijnlijk met speels gemak. Als vanzelfsprekend start Hodeg in de tweede rit in de leiderstrui.

De tweede etappe van Mataro naar Valls gaat over 175 kilometer, met twee cols van de derde categorie.

Hodeg, die eind vorig jaar voor twee jaar tekende bij de Belgische formatie, was vrijdag in Handzame ook al de snelste in de sprint.