Polman mist handbaltweeluik tegen Hongarije

Handbalinternational Estavana Polman mist het komende tweeluik in de EK-kwalificatie tegen Hongarije. De opbouwspeelster is nog niet voldoende hersteld van een blessure aan haar linkervoet, die ze eind februari opliep tijdens een wedstrijd bij haar Deense club Esbjerg.

Ook Jessy Kramer, Charris Rozemalen en Kristy Zimmerman zijn wegens blessures weggevallen. Bondscoach Helle Thomsen heeft wel Angela Malestein weer opgeroepen. De hoekspeelster was er een tijdje uit met een gebroken neus, maar is weer fit genoeg om te spelen.

Oranje eindigde vorig jaar december als derde op het WK in Duitsland en speelt donderdag zijn eerste interland na dat WK, uit tegen Hongarije. De thuiswedstrijd is zondag in Eindhoven. Nederland en Hongarije voeren samen de groep aan, waaruit de twee beste landen zich plaatsen voor het EK in december in Frankrijk.

Thomsen is met achttien speelsters afgereisd naar Hongarije, waar het team zich de komende dagen voorbereidt op de wedstrijd in Györ. Er zijn ook nieuwe namen bij. Delaila Amega, Inger Smits, Rinka Duijndam en Esther Schop waren er op het WK niet bij. Angela Steenbakkers is ook opgeroepen. Zij zat wel in de WK-selectie, maar werd halverwege het toernooi vervangen door Pearl van der Wissel, die na een afwezigheid van meer dan vijf jaar plotseling haar rentree maakte. Van der Wissel is nu buiten de ploeg gelaten.

Györ is vertrouwd terrein voor twee vedettes uit Oranje. Nycke Groot en Yvette Broch spelen bij de Hongaarse topclub uit die stad. Thomsen verwacht een pittig duel. ,,Het zal een moeilijke wedstrijd worden. Hongarije speelde goed op het WK.” De Hongaren verloren daar in de achtste finales van de latere kampioen Frankrijk.