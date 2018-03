Geen Londen, maar marathon Wenen voor Kimetto

Dennis Kimetto, de wereldrecordhouder op de marathon, geeft Wenen dit jaar de voorkeur boven Londen. De 34-jarige Keniaan loopt op zondag 22 april de klassieke afstand van 42,195 kilometer door de hoofdstad van Oostenrijk. De meeste concurrenten van Kimetto staan dezelfde dag aan de start in Londen.

De marathon in de Engelse hoofdstad pronkt op de deelnemerslijst met de Brit Mo Farah, olympisch kampioen Eliud Kipchoge uit Kenia en de Ethiopiër Kenenisa Bekele. Kimetto scherpte in 2014 in Berlijn het wereldrecord op de marathon aan tot 2.02.57. Sindsdien wist de Keniaan door blessures slechts twee marathons uit te lopen, beide in Londen.

,,Hij wil in Wenen weer iets laten zien”, zei zijn Nederlandse manager Gerard van de Veen. ,,Nadat hij het wereldrecord had gelopen, begonnen de problemen met blessures. Ik denk dat die recordrace veel van zijn lichaam heeft geëist. Ik heb hem geadviseerd naar Wenen te gaan omdat je daar een goede tijd kan lopen.” Als hij zich goed voelt, wil Kimetto het parcoursrecord van 2.05.41 aanvallen.