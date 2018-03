Haase maakt rentree tegen Sugita in Miami

Tennisser Robin Haase maakt deze week op het masterstoernooi van Miami zijn rentree. De dertigjarige Hagenaar sloeg onlangs het hoog aangeschreven evenement van Indian Wells over omdat hij niet helemaal fit was. Haase werd bij de loting van het Miami Open gekoppeld aan Yuichi Sugita, de nummer 43 van de wereld.

Zelf staat de beste Nederlandse tennisser één plek lager, 44e. Haase trof de 29-jarige Sugita één keer eerder, in 2011 op het hardcourt in Chennai. De Hagenaar won toen in drie sets. Als Haase nu weer wint, treft hij net als vorig jaar Juan Martin del Potro in de tweede ronde. Toen moest hij buigen voor de Argentijn, die zondag ten koste van Roger Federer het toernooi van Indian Wells won.

Federer verdedigt op schiereiland Key Biscayne, voor de kust van Florida, zijn titel. De Zwitserse nummer één van de wereld heeft net als alle andere geplaatste tennissers een ‘bye’ in de eerste ronde. Federer weet nu al dat hij een qualifier treft in ronde twee.