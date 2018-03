UCI vraagt Noord-Nederland voor WK 2020

De internationale unie UCI heeft de organisatie die zich inzet om de WK wielrennen naar Noord-Nederland te halen gevraagd het mondiale evenement al in 2020 te organiseren. De Stichting Cycling Championships Northern Netherlands mikte eigenlijk op de organisatie van de WK 2023, maar de UCI hoopt dat het al drie jaar eerder mogelijk is. Dat bevestigde Renate Groenewold, kopvrouw van de stichting, naar aanleiding van een bericht in het Dagblad van het Noorden.

,,We hadden alle tijd voor onze onderzoeken, omdat we met 2023 bezig waren. Tot het verzoek van de UCI kwam”, zegt Groenewold. ,,Alles is nu in een stroomversnelling geraakt. We onderzoeken nu of er politiek draagvlak is en het financieel haalbaar is.” Volgens Groenewold is er ruim 15 miljoen euro nodig om de mondiale wielerkampioenschappen te kunnen organiseren in de provincies Groningen en Drenthe.