Wielrenner Alejandro Valverde heeft de tweede etappe van de Ronde van Catalonië op zijn naam gezet. De Spanjaard van Movistar won de sprint van het peloton, na een afdaling van ongeveer tien kilometer.

Valverde nam tevens de leiding in het algemeen klassement over van Alvaro Hodeg, die een dag eerder de openingsrit had gewonnen. Het jeugdige Colombiaanse talent had bij de beklimming van de Col de Lilla enige achterstand opgelopen.

Robert Gesink stapte af met knieklachten.