Zware nederlaag waterpoloteam in Hongarije

De Nederlandse waterpoloërs hebben ook de vierde en laatste poulewedstrijd dit seizoen in de FINA World League verloren. De mannenploeg van bondscoach Robin van Galen was in Debrecen kansloos tegen vice-wereldkampioen Hongarije. De thuisploeg zegevierde met liefst 13-1. De periodestanden waren: 2-0 2-0 5-0 4-1. Robin Lindhout maakte het doelpunt voor Oranje.

Nederland ging in de thuiswedstrijd tegen Hongarije met 6-13 onderuit. Ook de twee groepswedstrijden tegen Spanje leverden nederlagen op.

Van Galen toonde zich na afloop in Hongarije een realist. ,,We speelden de eerste helft goed mee, maar daarna zag je het klasseverschil pas echt goed. Ondanks dat hebben we deze wedstrijden nodig om beter te worden. Hoe confronterend het soms ook kan zijn.”