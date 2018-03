De Gendt verrast met solo in Catalonië

Thomas de Gendt heeft na een knappe solo de zege gegrepen in de derde etappe van de Ronde van Catalonië. De Belgische wielrenner van Lotto Soudal bleef de vier achtervolgers nipt voor in de ingekorte derde etappe naar Camprodón. De Gendt neemt ook de leiderstrui over van Alejandro Valverde van Movistar.

Thomas de Gendt liet vlak voor de slotklim zijn medevluchters Lluís Guillermo Mas en Mikel Bizkarra achter. De aanval van het viertal Nairo Quintana, Thibaut Pinot, Simon Yates en Mathias Frank op het lastige oplopende stuk naar Camprodón leek hem de kop te kosten, maar de Belg hield de kleine marge vast om zijn derde ritzege in de Ronde van Catalonië te boeken. Yates eindigde als tweede op 20 seconden, voor Pinot.

,,We kregen niet veel voorsprong, maar toen ik alleen wegging groeide mijn voorsprong tot meer dan twee minuten”, keek De Gendt terug op zijn aanval. ,,Het was zo zwaar met de wind op de kop. Ik dacht dat ik het niet zou redden. Ongelooflijk dat ik vooruit blijf. Dit is mijn derde ritzege in Catalonië. Ik houd van deze koers.”

De Gendt heeft in het algemeen klassement 23 seconden voorsprong op Valverde en 29 seconden op Daryl Impey en Simon Yates, beiden van Mitchelton-Scott. Adam Yates kwam in de slotkilometer nog ten val.

De etappe was aanvankelijk 200 kilometer lang, maar werd ingekort wegens de winterse omstandigheden en lawinegevaar. Onder meer de slotklim naar Vallter 2000 werd geschrapt, waardoor de finish al na 153,2 kilometer in Camprodón lag, met de top van de laatste beklimming op 13 kilometer van de eindstreep.