‘Froome mag mogelijk niet starten in Tour’

Wielerformatie Sky wil vooralsnog niet reageren op berichten dat Chris Froome mogelijk niet in de Ronde van Frankrijk mag starten. Dit meldt de Engelse krant The Telegraph. ASO, de organisator van de Tour, zou de viervoudig winnaar niet willen toelaten als er voor de start van de Tour geen uitspraak is in de mogelijke dopingzaak tegen de Brit.

Vorig jaar won Froome ook de Ronde van Spanje. Naderhand werd bekend dat er na een etappe sporen van salbutamol in zijn urine waren gevonden. Froome zegt het middel tegen astma op medische voorspraak te hebben gebruikt. Sindsdien sleept de zaak zich voort. Ondertussen rijdt Froome gewoon mee in het peloton.

ASO wil ook niet op de zaak reageren en zei slechts te hopen dat de affaire op korte termijn wordt opgehelderd. Froome moet zich bij de internationale wielerorganisatie UCI verantwoorden voor de positieve test. De kans dat dit gebeurt voor de start van de Ronde van Italiƫ, 4 mei, lijkt uiterst klein.

Froome deed dit seizoen al mee aan onder meer de Tirreno-Adriatico en de Ruta del Sol.