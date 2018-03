UCI voert strijd tegen mechanische doping op

De internationale wielerunie UCI gaat met een mobiel röntgenapparaat mogelijke mechanische doping opsporen. De wielerunie heeft in Genève een nieuwe aanpak gepresenteerd. Daarnaast blijven ze ook nog steeds gebruikmaken van tablets om magneetgolven op te kunnen vangen en warmtecamera’s.

In het recente verleden was er veel kritiek op de controles van de UCI op mechanische doping. De opsporing met tablets zou niet betrouwbaar genoeg zijn. De nieuwe controles moeten op 150 koersdagen in het jaar plaatsvinden, zowel op de weg als op de baan en in het veldrijden en het mountainbike.

,,Met dit plan van aanpak stuurt de UCI een duidelijke boodschap naar de wielersport namelijk dat we de bedreiging van technologisch bedrog serieus nemen”, zei de Franse UCI-voorzitter David Lappartient.