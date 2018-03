Viviani wint sprint in De Panne

De Italiaan Elia Viviani heeft de eerste editie van de eendaagse race van Driedaagse Brugge-De Panne op zijn naam geschreven. De sprinter van Quick-Step was na 202,4 kilometer net iets sneller dan de Duitser Pascal Ackermann van BORA-hansgrohe. Op enige achterstand werd de Belgische wielrenner Jasper Philipsen van Team Hagens Berman derde.

De koers langs de Vlaamse kust eindigde zoals verwacht in een massasprint. Van de zes vluchters bleven er in de laatste 10 kilometer nog vier over, met daarbij Brian van Goethem van Roompot-Nederlandse Loterij. De ploegen van Lotto Soudal en BORA reden bij de laatste passage van de Moeren, met wind van de zijkant, het gat zo goed als dicht. Daarna was het woord aan de sprinters, waarbij de Italiaan zijn favorietenrol waarmaakte.

Voor Viviani is het de vijfde sprintzege in 2018, de eerste op Europese wegen. De rappe Italiaan schreef ook het eindklassement van de Ronde van Dubai en het puntenklassement in de Ronde van Abu Dhabi op zijn naam.

De Driedaagse De Panne heeft een andere plaats op de wielerkalender gekregen en kent dit jaar een eendaagse wedstrijd voor mannen op woensdag en voor vrouwen op donderdag. Aanvankelijk wilde de organisatie de mannen én vrouwen ieder twee dagen laten koersen, maar de ploegen zagen dat niet zitten, waarop de etappes op dinsdag zijn geschrapt. Voor volgend jaar hoopt de organisatie weer drie koersdagen op de kalender te zetten.