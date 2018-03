Bale overtreft Rush bij debuut Giggs

Gareth Bale mag zich de topscorer aller tijden van het nationale voetbalelftal van Wales noemen. De 28-jarige aanvaller van Real Madrid maakte donderdag in de met 6-0 gewonnen oefeninterland tegen China, bij het debuut van de nieuwe bondscoach Ryan Giggs, een hattrick. Bale voerde zijn productie in de nationale ploeg daarmee op naar 29 doelpunten, één meer dan Ian Rush.

De oud-spits van Liverpool speelde in de jaren tachtig en negentig 73 interlands, waarin hij 28 doelpunten maakte. Bale debuteerde in 2006 op zestienjarige leeftijd voor Wales. Hij was destijds de jongste international ooit van zijn land. De vleugelspits speelde in Nanning tegen China zijn 69e interland.

Bale leidde Wales naar het EK van 2016. Als debutant op de Europese eindronde haalden de Welshmen de halve finales. Na de mislukte kwalificatie voor het WK 2018 stapte bondscoach Chris Coleman op. Hij werd opgevolgd door Giggs, die Albert Stuivenberg als assistent heeft meegenomen.

De 44-jarige Giggs deed onder Louis van Gaal al wat ervaring op als trainer bij Manchester United, de club waarvoor hij zijn hele carrière speelde. Zijn start als bondscoach van Wales was in ieder geval veelbelovend. Sam Vokes scoorde twee keer tegen China, Harry Wilson maakte één doelpunt. De 21-jarige Wilson loste Bale in 2013 af als jongste debutant ooit.

Wales plaatste zich met de royale zege voor de finale van het toernooi om de China Cup, een vriendschappelijk evenement waar ook Uruguay en Tsjechië aan meedoen. Alleen Uruguay is komende zomer van de partij op het WK.