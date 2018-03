Breukje in bekken wielrenner Adam Yates

De Britse wielrenner Adam Yates heeft door zijn val in de Ronde van Catalonië een breukje in zijn bekken opgelopen. De fractuur is stabiel en een operatie is niet nodig, liet de teamarts van zijn ploeg Mitchelton-Scott weten. ,,Hij moet tien dagen volledige rust nemen en dan zullen we nieuwe foto’s maken.”

Yates kwam woensdag in de slotkilometer van de derde rit ten val en kon de etappe niet meer uitrijden. De 25-jarige klassementsrenner werd overgebracht naar het ziekenhuis. Hij won ruim een week geleden nog een etappe in de Tirreno-Adriatico.

Wanneer Yates zijn rentree kan maken in het peloton, is nog niet bekend. Hij mag van de dokter wel al voorzichtig op de hometrainer oefenen.