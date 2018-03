D’hoore spurt naar winst De Panne

De Belgische wielrenster Jolien D’hoore heeft de Driedaagse Brugge-De Panne op haar naam geschreven. Ze won de eendagskoers over 153 kilometer voor vrouwen uit de World Tour in de massasprint. De Australische Chloe Hosking kwam als tweede over de finish en de Luxemburgse Christine Majerus werd derde. De Nederlandse Lorena Wiebes reed als vierde over de meet.

D’hoore, die ook Belgisch kampioene is, juichte niet toen ze na een machtige eindsprint ruim als eerste over de finishlijn kwam. De renster uit de Australische ploeg Mitchelton-Scott was in de veronderstelling dat niet alle vluchters al waren ingelopen. ,,Ik had niet door dat ik had gewonnen”, zei ze op Sporza.