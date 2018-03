Howard grijpt de hoofdrol in New York

De Hornets pakten ook nog de winst mee uit Brooklyn, hoewel ze een achterstand van 23 punten moesten wegwerken. Nadat Howard weer eens een rebound had gepakt, schoot Kemba Walker met nog 18 seconden op de klok de bezoekende ploeg voor het eerst op voorsprong. De Hornets maakten het daarna vakkundig af: 111-105. De ploeg van Howard heeft nog een kleine kans op het bereiken van de play-offs, voor de Nets is dat al uitgesloten.

Dwight Howard heeft in New York de hoofdrol gegrepen bij het duel in de NBA tussen Brooklyn Nets en ‘zijn’ Charlotte Hornets. De 32-jarige Amerikaan maakte niet alleen 32 punten, hij pakte ook nog eens liefst dertig rebounds. Howard, bijgenaamd ‘Superman’, is de eerste basketballer sinds Kevin Love in 2010 die zowel qua punten als rebounds de grens van dertig bereikte.

article

1064258

NEW YORK (ANP) - Dwight Howard heeft in New York de hoofdrol gegrepen bij het duel in de NBA tussen Brooklyn Nets en 'zijn' Charlotte Hornets. De 32-jarige Amerikaan maakte niet alleen 32 punten, hij pakte ook nog eens liefst dertig rebounds. Howard, bijgenaamd 'Superman', is de eerste basketballer sinds Kevin Love in 2010 die zowel qua punten als rebounds de grens van dertig bereikte.

https://nieuws.nl/sport/20180322/howard-grijpt-de-hoofdrol-in-new-york/

https://cdn.nieuws.nl/media/2018/03/22084156/howard-grijpt-de-hoofdrol-in-new-york.jpg

Sport