Prijzengeld Roland Garros bijna 40 miljoen

Het prijzengeld van het grandslamtoernooi op Roland Garros nadert dit jaar 40 miljoen euro. Het gaat om een totaalbedrag van 39,197 miljoen euro. De organisatie van het prestigieuze tennistoernooi in Parijs (27 mei – 10 juni) heeft tot een algehele verhoging besloten om ,,de ontwikkeling van de sport” te ondersteunen. Vooral de beloning voor de spelers in het kwalificatietoernooi en voor de tennissers die al vroeg stranden in het hoofdtoernooi laat een flinke stijging zien. Voor vrouwen en mannen zijn de winstpremies gelijk.

De kampioenen ontvangen een bedrag van 2,2 miljoen euro. Dat is een stijging van 4,76 procent ten opzichte van 2017. De finalist gaat met een bedrag van 1,12 miljoen euro naar huis (+5,66 procent).

De verliezers in de eerste ronde houden een bedrag over van 40.000 euro. Dat is 14,29 procent meer dan vorig jaar. Spelers die in de eerste ronde van het kwalificatietoernooi worden uitgeschakeld ontvangen 6000 euro (+20 procent), in de tweede ronde 11.000 euro (+22,22 procent) en in de derde ronde 21.000 euro (+16,67 procent).