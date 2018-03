Rentree wielrenner Bakelants na vijf maanden

De Belgische wielrenner Jan Bakelants stapt zaterdag voor het eerst weer op de fiets voor een wedstrijd. De renner van AG2R liep in oktober bij een val in de Ronde van Lombardije tal van breuken op. In de Classic Loire Atlantique keert hij na ruim vijf maanden terug in het peloton.

Bakelants miste in de najaarsklassieker een bocht tijdens een afdaling. Hij liep daarbij zeven gebroken ribben op en brak ook vier rugwervels. ,,Hij is fit verklaard en kan weer aan koersen deelnemen. Zijn eerste doel is weer op zijn oude niveau te komen”, liet ploegarts Eric Bouvat weten.

,,Ik weet niet wat ik moet verwachten. Het zal even wennen zijn, ik hoop dat ik snel weer een goede indruk kan maken”, zei de 32-jarige Belg, die in 2013 een rit won in de Tour de France en daarna twee dagen de gele trui droeg. ,,Ik houd me vast aan renners als Alejandro Valverde en Jon Izagirre, die na zware blessures meteen weer hun topniveau haalden.”