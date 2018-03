Vera van Pol is bij de wereldbeker in Birmingham op de zesde plaats geëindigd in de meerkamp. De Nederlandse turnster boekte haar beste resultaat op de balk (vierde). Op vloer en op sprong belandde Van Pol op de achtste en laatste plaats. Op brug kwam ze op de vijfde plek uit. Van Pol verzamelde een puntentotaal van 51,032. De Russin Angelina Melnikova zegevierde met een score van 54,465, gevolgd door de Amerikaanse Margzetta Frazier (53,932) en de Britse Alice Kinsella (53,099).