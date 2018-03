Van Gerwen wint dik na koude start

Michael van Gerwen is tijdens de zevende speelavond in de Premier League Darts alleen op de eerste plaats gekomen. De titelverdediger was in Glasgow veel te sterk voor de Engelsman Michael Smith, die samen met de Brabander aan kop ging. De drievoudige kampioen zegevierde met 7-2. Van Gerwen had nog wel een koude start (0-2), maar kwam daarna in zijn vertrouwde ritme en won zeven legs op rij. Hij sloot het duel af met een gemiddelde van ruim 101 punten, tegen minder dan 93 punten per beurt voor Smith.

Voor Van Gerwen was het zijn vijfde zege op rij in de Premier League. Hij verloor tot dusver alleen in de tweede speelronde van de Schot Peter Wright, die in Glasgow niet was opgewassen tegen Raymond van Barneveld. De Hagenaar zegevierde met 7-1. Hij eindigde met een gemiddelde van bijna 100 punten (99.76). De sukkelende Wright bleef steken op 88.18.

Voor Van Barneveld was het zijn derde zege. Met acht punten staat hij in de subtop van de ranglijst.