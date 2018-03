Bertens naar derde ronde in Miami

Kiki Bertens heeft de derde ronde bereikt van het toernooi in Miami. De Nederlandse tennisster versloeg de Amerikaanse Varvara Lepchenko, de nummer 69 van de wereldranglijst, in drie sets: 5-7 7-6 (5) 6-1. De grillige partij duurde 2 uur en 21 minuten.

Bertens had in Miami in de eerste ronde een bye. Ze speelt in de derde ronde tegen de winnaar van het duel tussen de als achtste geplaatste Amerikaanse Venus Williams en de Russin Natalia Vichljantseva.

De eerste set verliep grillig. Bertens kwam op een achterstand van 1-4. Op karakter nam de Nederlandse tennisster alsnog een voorsprong (5-4), die echter daarna weer door serviceverlies in de elfde game teniet werd gedaan.

Ook in de tweede set verspeelde Bertens een voorsprong. Na 4-2 werd het 4-4. In de tiebreak wist Bertens wel door te drukken. In de derde set was het verzet van Lepchenko gebroken, ook doordat de nummer 29 van de wereldranglijst minder fouten maakte.

Bertens werd bijna twee weken geleden door Serena Williams uitgeschakeld in de tweede ronde in Indian Wells.