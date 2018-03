Djokovic ook in Miami direct onderuit

Tennisser Novak Djokovic blijft tobben. Net als in Indian Wells werd de voormalige nummer één van de wereld ook op het masterstoernooi van Miami direct uitgeschakeld. Djokovic moest in twee sets buigen voor de Fransman Benoît Paire: 3-6 4-6.

Djokovic, winnaar van twaalf grandslamtitels, stond het tweede deel van vorig jaar aan de kant met een elleboogblessure. De dertigjarige tennisser haalde in januari bij zijn rentree op de Australian Open de vierde ronde, maar kreeg in Melbourne ook weer last van zijn elleboog. Na een kleine operatie is Djokovic nu op zoek naar ritme en vorm.

De Belg David Goffin beleefde ook weinig plezier aan zijn reis naar Miami. De nummer negen van de wereld pakte slechts één game tegen de Portugees João Sousa (0-6 1-6). Goffin maakte zijn rentree nadat hij vorige maand in Rotterdam een oogblessure had opgelopen.

De Kroaat Marin Cilic, als tweede geplaatst, bereikte wel de derde ronde. Cilic klopte Pierre-Hugues Herbert uit Frankrijk met 7-5 6-3.