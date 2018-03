‘Formule 1 kans voor Drenthe’

De gemeente Assen en de provincie Drenthe staan positief tegenover een toekomstige Formule 1-race op het TT Circuit. Het mondiale autosportevenement heeft een grote internationale uitstraling en levert een positieve bijdrage aan de regionale economie. Dat zijn de belangrijkste conclusies uit een verkenning die het college van B en W van Assen en Gedeputeerde Staten van Drenthe hebben laten uitvoeren.

“Ik zie dit als een kans voor Drenthe. Samen met ons is heel Noord-Nederland enthousiast over de komst van de Formule 1”, aldus gedeputeerde Henk Brink. “Het binnenhalen van de Formule 1 zorgt voor een geweldige economische spin-off in de regio. Het zorgt voor reuring en zet Drenthe in één keer op de wereldkaart.”

De rentree van een Grand Prix van Nederland – de laatste was in 1985 in Zandvoort – is nog allerminst zeker. De organisatie van het TT Circuit moet daarover onderhandelen met Liberty, de eigenaar van de Formule 1. De internationale autosportfederatie FIA heeft onlangs wel het circuit positief beoordeeld. Een Formule 1-race is er mogelijk.