Gridstraf Ricciardo in thuisrace

De Australische Formule 1-coureur Daniel Ricciardo heeft de eerste tegenslag in het nieuwe seizoen al moeten incasseren. De wedstrijdleiding gaf de teamgenoot van Max Verstappen bij Red Bull na de tweede vrije training een straf omdat hij te hard doorreed terwijl de rode vlag wapperde. Hij moet drie plaatsen naar achteren in de startopstelling voor zijn thuisrace op zondag.

Ricciardo reed de zevende tijd in die tweede vrije training voor de Grand Prix van Australië in Melbourne. Juist in de ronde waarin hij nog even vol gas wilde gaan, ging de rode vlag uit omdat er ergens troep lag op het circuit. De Australiër verminderde wel zijn snelheid, maar niet genoeg. Hij gaf na afloop toe dat hij niet goed naar zijn metertjes had gekeken op zijn dashboard.

Ricciardo kreeg ook nog twee strafpunten die meetellen voor zijn racelicentie. Een coureur die in een periode van twaalf maanden twaalf strafpunten vergaard, wordt voor één race geschorst. De Australiër won zijn thuisrace nog nooit; zijn beste resultaat was vierde in 2016.