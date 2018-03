Tweede tijd Verstappen in training Melbourne

Max Verstappen heeft bij de Grand Prix van Australië een veelbelovende snelheid laten zien in de tweede vrije training van het nieuwe seizoen in de Formule 1. De Limburgse coureur noteerde op het circuit Albert Park in Melbourne de tweede tijd in zijn Red Bull-raceauto. Hij klokte 1.24,058 en was een fractie langzamer dan de Brit Lewis Hamilton. De regerend wereldkampioen reed in zijn snelste ronde 1.23,931 in zijn Mercedes. Het verschil bedroeg slechts 0,127 seconde.

De Fin Valtteri Bottas zette de derde tijd neer in zijn Mercedes en diens landgenoot Kimi Räikkönen reed in zijn Ferrari de vierde tijd. Beiden waren maar net iets minder snel dan Verstappen, die verder een probleemloze training kende. Sebastian Vettel stuurde zijn Ferrari naar de vijfde tijd; de Duitser gaf wel een dikke halve seconde toe op Hamilton.

Verstappen wist vooraf nog niet zo goed waar hij stond in het veld. Hij was bij de testdagen in Barcelona niet heel snel, maar wel positief gestemd. De auto van Red Bull voelde goed aan en de motor van Renault maakte een betrouwbare indruk. In de eerste serieuze trainingen bleek de snelheid alleszins acceptabel, getuige zijn derde tijd in de eerste vrije training en de tweede in de tweede sessie.

In die tweede sessie ging Verstappen voluit op de ultrasofts, de zachtste banden die in Melbourne beschikbaar zijn voor de coureurs. Hij kon in bijna alle sectoren van het circuit tippen aan Hamilton. Zijn Australische ploeggenoot Daniel Ricciardo bleef wat achter; hij noteerde respectievelijk de zesde en zevende tijd in zijn Red Bull.

De coureurs rijden zaterdag nog de derde vrije training en strijden daarna in een kwalificatierace om de startposities voor de race op zondag.