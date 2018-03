Waterpolosters in troostfinale

De Nederlandse waterpolosters hebben in de halve finales van de LEN Europa Cup hun meerdere moeten erkennen in Griekenland. Het duel in Pontevedra in Spanje eindigde in 6-8. De periodestanden waren 3-2 0-3 0-2 3-1. Oranje speelt zaterdag in de strijd om het brons tegen de verliezer van het duel tussen Rusland en Spanje.

Nederland, met Joanne Koenders in het doel, begon nog wel goed aan het duel. Na de eerste periode viel de aanval echter volledig stil. Pas in de vierde periode kwam Oranje weer tot scoren, maar de marge van vier treffers viel niet meer volledig weg te werken. Sabrina van der Sloot bracht twee treffers op haar naam. Rozanne Voorvelt, Dagmar Genee, Simone van de Kraats en Lieke Klaassen scoorden één keer.

,,Het was een lastige wedstrijd om te spelen”, zei bondscoach Arno Havenga. ,,Onze verdediging was gebaseerd op hun twee sterke midvoors. Een paar onoplettendheden kostten ons op een gegeven moment twee tegendoelpunten waardoor Griekenland uit kon lopen. Aanvallend maakten we niet altijd de juiste keuzes wat betreft het schieten of het passen. Daardoor kwamen we er moeilijk doorheen.”