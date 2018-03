Amerikaan Chen wereldkampioen kunstrijden

De Amerikaan Nathan Chen is de nieuwe wereldkampioen kunstschaatsen bij de mannen. De achttienjarige kunstrijder uit Salt Lake City was een klasse apart bij de titelstrijd in Milaan, waar wel de Japanse olympisch kampioen én titelverdediger Yuzuru Hanyu wegens een blessure ontbrak.

Chen excelleerde in de vrije kür met zes viervoudige sprongen die allemaal lukten. Hij kwam uit op een totaalscore van 321,40, bijna de hoogste score ooit. De Japanner Shoma Uno veroverde het zilver met een score van 273,77 en de Rus Michail Koljada behaalde het brons met 272,32.

De Amerikaan Vincent Zhou maakte tijdens zijn vrije kür zoveel fouten, dat hij in het klassement duikelde van de tweede naar de veertiende plek.

Chen maakte op de Olympische Spelen van Pyeongchang al indruk met zijn vele viervoudige sprongen in de vrije oefening, maar door een mislukte kort kür zat er toen geen medaille in.