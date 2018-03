Bertens verliest in dubbel, Schuurs wel door

Voor tennisster Kiki Bertens zit het Miami Open er in het dubbelspel al snel op. Met haar vaste Zweedse partner Johanna Larsson verloor Bertens in de eerste ronde van Nadia Kitsjenok uit Oekraïne en de Australische Anastasia Rodionova, voor wie ze op de Australian Open ook al moesten buigen: 6-7 (2) 5-7. De Westlandse doet in Miami wel nog mee in het enkelspel, waarin ze zondag de Amerikaanse veterane Venus Williams treft in de derde ronde.

Demi Schuurs bereikte met haar Belgische partner Elise Mertens wel de tweede ronde, met winst op Gabriela Dabrowski uit Canada en de Chinese Yifan Xu. Ze versloegen het als derde geplaatste koppel met 7-5 7-5.

Robin Haase en Matwé Middelkoop werden eerder in de week al uitgeschakeld door de nummers twee van de plaatsingslijst, de Fin Henri Kontinen en John Peers uit Australië (3-6 6-3 6-10). Jean-Julien Rojer ging met zijn Roemeense maat Horia Tecau wel verder.