Groener verliest met Duitse handbalsters

Henk Groener heeft zijn eerste nederlaag moeten incasseren als bondscoach van de Duitse handbalsters. De 57-jarige Groener, onder wiens leiding Oranje aansluiting vond met de wereldtop, zag zijn ploeg in San Sebastian voor de EK-kwalificatie verliezen van Spanje: 27-23. Drie dagen eerder had Duitsland in Stuttgart het debuut van Groener nog opgeluisterd met een royale zege op Spanje (33-24).

Na vier van de zes duels staat Spanje aan kop in de groep met zes punten, Duitsland heeft er vijf. De nummers één en twee plaatsen zich voor het EK aan het einde van dit jaar in Frankrijk. De Nederlandse handbalsters zijn in een andere poule met zes punten uit drie duels al zo goed als zeker van kwalificatie.

Met Groener langs de lijn pakte Oranje zilver bij het WK van 2015. De handbalsters plaatsen zich daar voor de Olympische Spelen van Rio de Janeiro, waar ze net naast een medaille grepen (vierde). Na de Spelen maakte Groener plaats voor Helle Thomsen.