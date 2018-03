Haase moet meerdere erkennen in Del Potro

Robin Haase is er niet in geslaagd voor een stunt te zorgen in de tweede ronde van het masters-tennistoernooi in het Amerikaanse Miami.

De Nederlandse tennisser bood de als vijfde geplaatste Argentijn Juan Martín del Potro twee sets lang uitstekend partij, maar de nummer zes van de wereldranglijst schakelde in de derde set een tandje bij en won uiteindelijk na ruim twee uur met 6-4 5-7 6-2.

Eerder op vrijdag slaagde de Nederlandse tennisster Kiki Bertens er wel in de derde ronde te bereiken in het vrouwentoernooi. Ze won van de Amerikaanse Varvara Lepchenko, de nummer 69 van de wereldranglijst, in drie sets: 5-7 7-6 (5) 6-1. Ze speelt in de derde ronde tegen de als achtste geplaatste Venus Williams.