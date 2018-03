Kunstrijdster Osmond verovert wereldtitel

De Canadese kunstrijdster Kaetlyn Osmond heeft in Milaan verrassend de wereldtitel veroverd. De 22-jarige Osmond, die vorige maand individueel brons pakte op de Olympische Spelen in Pyeongchang, reed vrijdag een foutloze vrije kür en zag haar concurrentes falen.

Olympisch kampioene Alina Sagitova beleefde precies een maand na haar ‘gouden’ optreden in Zuid-Korea een dramatische dag. De vijftienjarige Russin ging drie keer onderuit en verliet huilend het ijs. Carolina Kostner, die in de korte kür de beste score had neergezet, kon het voor eigen publiek ook niet waarmaken. De 31-jarige Italiaanse kwam eveneens ten val en eindigde met een score van 208,88 net naast het podium (vierde). Het blijft voor Kostner zo bij haar ene wereldtitel uit 2012.

Osmond, vierde na de korte kür, pakte de wereldtitel met 223,23 punten. De Canadese kreeg op het podium gezelschap van twee Japanse kunstrijdsters, Wakaba Higuchi (zilver met 210,90) en Satoko Miyahara (brons met 210,08). Zagitova moest genoegen nemen met plek vijf (207,72).