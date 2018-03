Kwakkelende Aru geeft op in Catalonië

De Italiaanse wielrenner Fabio Aru gaat niet van start in de zesde etappe van de Ronde van Catalonië. De kopman van UAE Team Emirates heeft te veel last van een beenblessure. Zijn team meldde dat Aru zich zaterdag laat onderzoeken in een ziekenhuis in Barcelona.

Aru klaagde tijdens de Spaanse rittenkoers over krachtsverlies in zijn linkerbeen, waardoor hij veel tijd verloor en in het algemeen klassement geen rol van betekenis speelde. De kampioen van Italië en winnaar van de Ronde van Spanje in 2015 wil weten wat hem precies mankeert.

Aru wil dit voorjaar pieken in de Ronde van Italië.