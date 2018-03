Bertens laat Williams ontsnappen in Miami

Kiki Bertens heeft een grote kans laten liggen om de achtste finales van het Miami Open te halen. De Nederlandse tennisster kreeg in de derde ronde tegen de Amerikaanse Venus Williams drie wedstrijdpunten, maar die liet ze allemaal onbenut. Williams, de nummer acht van de wereld, trok na bijna drie uur spelen aan het langste eind: 7-5 3-6 5-7.

Bertens, die het nog niet eerder tegen Williams opnam, verspeelde in de laatste set een voorsprong van 5-3 in games en had last van pijn in haar rechterhand.

In de volgende ronde speelt de 37-jarige Williams tegen Johanna Konta, de Britse mondiale nummer veertien.

De partij tussen Bertens en Williams kende een merkwaardig verloop. Na ruim twintig minuten leidde de Amerikaanse al met 5-0. Een peptalk op de baan van Elise Tamaëla, in Miami de coach van Bertens, pakte zichtbaar goed uit. De Westlandse won liefst zeven games op rij en pakte alsnog de openingsset. Bij een achterstand van 5-4 overleefde Bertens drie setpunten.

Ook daarna volgende de breaks elkaar in hoog tempo op. Totaal wisten beide speelsters liefst vijftien keer hun eigen opslagbeurt niet te winnen. Bertens kwam in de tweede set terug van 2-0 tot 2-3, maar ze wist niet door te drukken. Dit keer was het de beurt aan Williams om vier games op rij te pakken.

In de derde set lag het initiatief opnieuw bij de Nederlandse, die de overwinning voor het grijpen had. Bij 4-1 liet ze een kans liggen om uit te lopen naar 5-1. Dat brak haar uiteindelijk flink op. Bij 5-3 miste Bertens op eigen service twee matchpoints en bij 5-4 nog eentje.

Met een pijnlijke rechterhand speelde Bertens de partij uiteindelijk uit. Het verzet was gebroken en Williams mag in eigen land alsnog aantreden in de achtste finales.